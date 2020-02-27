Лукашенко удивила трактовка его разговора с Путиным

Белорусский лидер подтвердил - Россия обещала компенсацию потери от налогового маневра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Россия пообещала компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.

Накануне в Минфине России заявили, что не готовят таких предложений. "Это вопрос не ко мне, я не участвовал в переговорах. Мы ничего не готовим", - сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Александр Лукашенко удивился такой трактовке его разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета "Известия".

"Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то компенсируют снижение этой пошлины… то вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности - двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют" - заявил Лукашенко (цитата по "БелТА").

Разговор о компенсации зашел во время встречи белорусского лидера с председателем Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Лукашенко возмутился: "Ну что мы за союз такой?"

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