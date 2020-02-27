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Песков пояснил претензии Путина на активы экс-республик СССР

13:32
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Россия выплатила советские долги, но не получила обещанную собственность

Претензии России на активы бывших республик СССР – это конкретная ситуация. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Владимира Путина.

Речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности, пояснил в разговоре с изданием "Газета.Ru" Песков.

"Это конкретная ситуация. В большинстве стран эта перерегистрация завершилась. Вместе с тем еще есть некоторые страны, где она не завершена. Это не одна и не две страны, их чуть больше",– сказал пресс-секретарь Путина.

Накануне Путин, выступая на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, заявил, что Россия так и не получила все полагающиеся ей зарубежные активы СССР, несмотря на выплату долгов всех бывших советских республик.

По его словам, "весь мир был очень счастлив", когда Россия взяла на себя эти обязательства по долгам в обмен на зарубежные активы бывшего СССР. "Мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов выплатили", - добавил Путин.

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