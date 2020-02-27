Комитет Думы поддержал проведение голосования по Конституции 22 апреля

Этот день станет выходным

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал поправки о проведении общероссийского голосования. Оно состоится 22 апреля. Этот день объявляется нерабочим.

Участки для голосования откроются в 8 утра, закроются в 20:00. Наблюдать за процессом будут представители Общественной и региональных палат. Изменения в Конституцию будут внесены только если граждане поддержат эту инициативу.

В общей сложности уже поступило более 900 поправок, которые позволят улучшить главный закон страны. Большая часть предложений посвящена социальным вопросам.

Второе чтение законопроекта пройдёт в Госдуме 10 марта.

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