Собянин предложил обязать юрлиц иметь "личный кабинет" для взаимодействия с ФНС

Это упростит работу бизнеса и налоговиков

Сергей Собянин предложил обязать юридических лиц иметь "личный кабинет" на сайте налоговой службы. С этой инициативой мэр Москвы выступил на расширенном заседании коллегии УФНС по Москве. Таким образом, взаимоотношения бизнеса и налоговой службы станут проще.

Три триллиона рублей налоговых отчислений в бюджет страны. Деньги, собранные за минувший год в Москве. В ходе расширенного заседания коллегии столичные налоговики подвели итоги. Они переходят на новый формат работы. Мэр Сергей Собянин предлагает юридическим лицам создавать "личные кабинеты". В Москве такая практика уже успешно применяется для подачи различных заявок - от приема в школу до оформления земельных участков. Это может упростить и работу налоговой службы с бизнесом, который активно развивается в столице.

"Мне кажется, что и здесь надо охватывать не 300 тысяч или там 170 тысяч юридических лиц, а все 800 тысяч, которые есть в городе, и по-другому уже не принимать. Если ты зарегистрировал юридическое лицо, почему ты не можешь открыть "личный кабинет", это же не так сложно. Это просто должна быть обязанность налогоплательщика, которая снимет много вопросов с точки зрения администрирования, трудозатрат ваших", - заявил Сергей Собянин.

За последние годы в столице фиксируется хорошая динамика поступлений в бюджет. Выросла прибыльность московских предприятий. Объем налогов на доходы физических лиц в бюджет Москвы увеличился на 10 процентов и составил почти один триллион рублей. Растут отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. Большую роль сыграло и введение в Москве так называемых "электронных касс".

"Сокращая контрольную функцию, за счет того, что мы повышаем технологичность, мы можем давать более качественную услугу в рамках обработки даже такого тяжелого для нас налога, как налог на добавленную стоимость", - говорит руководитель ФНС Даниил Егоров.

В ближайшие 2 года в Москве будет реализован и федеральный целевой проект, который повлияет на увеличение базы по налогу на прибыль организации. Кроме того, доходы физических лиц станут более прозрачными.

Еленга Сахно, Валерия Дзгоева, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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