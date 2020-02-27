Стали известны подробности "огненного" ДТП в Москве

Очевидцы рассказали, что предшествовало аварии

В Москве произошло крупное ДТП в тоннеле в Чертанове. Накануне вечером автомобиль на высокой скорости врезался в стену. Водитель вылетел из него на дорогу. Машина загорелась. В ней находились двое несовершеннолетних пассажиров.

Копоть на бетонной стене, мелкие осколки на обочине. Ночью в тоннеле произошло ДТП, которое в СМИ называют "огненным". Mercedes влетел в бетонную стену и загорелся. В салоне автомобиля находились 3 человека. 2 пассажира - подростки 16 и 17 лет. За рулем - 23-летний студент МГИМО Артём Доценко. Очевидцы рассказали, что предшествовало аварии.

"Когда лежачих полицейских проехали и поворот, который рядом с этим полицейским находится, они значительно превысили скорость. Обогнали меня по левой полосе и въехали в тоннель. Потом за поворотом я увидел, как происходит что-то непонятное. Летело колесо от машины, сразу резкий удар произошел и задымление", - рассказал свидетель происшествия.

Друзья Доценко, которые, по всей видимости, ехали в соседней машине и видели, что случилось, рассказали другую версию случившегося.

- Занесло просто машину, и всё. - Он был технически исправен, он всегда в сервис ездил.

Оттащить пострадавших от автомобиля помогли прохожие и таксист, который проезжал мимо. Специальные службы на место прибыли быстро, но Mercedes выгорел полностью. ДТП заинтересовались в Следственном комитете. Проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

"По данному факту в настоящий момент проводится административное расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. В настоящий момент есть информация, что в результате аварии пострадали три человека, которые находились в салоне автомобиля", - заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Стало известно, что Mercedes S-класса принадлежит 23-летнему Артему Доценко. В своем Instagram он демонстрирует любовь к дорогим машинам и быстрой езде. Неоднократно публиковал видео, на которых превышал скорость, допустимую в городе. На другом видео Артём на камеру выбрасывает из окна пятитысячные купюры. Сопровождая это подписью: "С 1 сентября бандиты, ждём реакцию новостей".

Мечты сбываются, Артёма показали в новостях. Правда похвастаться этим он может разве что соседям по больничной палате. Нарушал ли он правила дорожного движения - ещё предстоит установить полицейским.

Виктор Прокушев, Юлия Богоманшина, Александр Козликин, "ТВ Центр".

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