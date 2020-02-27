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"Он увлекся мной": Лика Стар рассказала о романе с Пресняковым-младшим

14:09
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Артистка ни о чем не жалеет

46-летняя певица Лика Павлова, более известная как Лика Стар, рассказала о своем романе с коллегой Владимиром Пресняковым-младшим. Артист на тот момент жил с Кристиной Орбакайте, дочерью Аллы Пугачевой. 
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"Он увлекся мной. И слава Богу. Сегодня есть что вспомнить. С кем не бывает", - рассказала Лика Стар в программе "Судьба человека". 

По ее словам, тогда они с Пресняковым-младшим записывали совместную песню "Падший ангел". Об их отношениях догадалась Пугачева, которая однажды зашла в студию, где работали возлюбленные. 

"Она увидела нас вместе. На следующий день мне сообщили, что больше я свои песни не имею права записывать в этой студии. Я пошла в другую студию, не сильно расстроившись", - вспоминает Лика Стар (цитата по teleprogramma.pro). 

Ее роман с Пресняковым длился недолго, отметила исполнительница хита "Одинокая луна".

Лика Стар также вспомнила, что в какой-то момент ее стали называть преемницей Пугачевой. Однако артистка не пожелала работать с Примадонной. "Мне не хотелось, чтобы все потом писали: "Ее сделала Алла Пугачева", - заявила певица. 

Напомним, что Лика Стар была популярна в 90-х годах. В 2000-х годах она вместе с семьей переехала в Италию и занялась бизнесом. На сцену она вернулась в 2017 году. Как рассказала артистка, ее дети от итальянского бизнесмена Анджело Сеччи долгое время не знали, что она была известной певицей. 

Видео: Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес

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