"Он увлекся мной": Лика Стар рассказала о романе с Пресняковым-младшим

Артистка ни о чем не жалеет

46-летняя певица Лика Павлова, более известная как Лика Стар, рассказала о своем романе с коллегой Владимиром Пресняковым-младшим. Артист на тот момент жил с Кристиной Орбакайте, дочерью Аллы Пугачевой.

"Он увлекся мной. И слава Богу. Сегодня есть что вспомнить. С кем не бывает", - рассказала Лика Стар в программе "Судьба человека".

По ее словам, тогда они с Пресняковым-младшим записывали совместную песню "Падший ангел". Об их отношениях догадалась Пугачева, которая однажды зашла в студию, где работали возлюбленные.

"Она увидела нас вместе. На следующий день мне сообщили, что больше я свои песни не имею права записывать в этой студии. Я пошла в другую студию, не сильно расстроившись", - вспоминает Лика Стар (цитата по teleprogramma.pro).

Ее роман с Пресняковым длился недолго, отметила исполнительница хита "Одинокая луна".

Лика Стар также вспомнила, что в какой-то момент ее стали называть преемницей Пугачевой. Однако артистка не пожелала работать с Примадонной. "Мне не хотелось, чтобы все потом писали: "Ее сделала Алла Пугачева", - заявила певица.

Напомним, что Лика Стар была популярна в 90-х годах. В 2000-х годах она вместе с семьей переехала в Италию и занялась бизнесом. На сцену она вернулась в 2017 году. Как рассказала артистка, ее дети от итальянского бизнесмена Анджело Сеччи долгое время не знали, что она была известной певицей.

Видео: Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес

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