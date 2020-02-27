Колонну "Ярсов" в Москве сняли на видео

Ракетные комплексы примут участие в Параде Победы
В Москву минувшей ночью вошла колонна с тремя ракетными комплексами "Ярс". Об этом сообщает "ТВ Центр".
Она преодолела путь в 400 километров. Прошла через Ивановскую, Владимирскую и Московскую области, проехала по МКАД и направилась на полигон в Алабино. Там будут проходить тренировки перед Парадом Победы.
Комплексы "Ярс" несут межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющейся головной частью, характеристики которых засекречены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"