Маски и дезинфекция ручек: как московский бизнес противостоит коронавирусу

В столице усилены меры безопасности из-за опасной инфекции

В столичных магазинах и кафе, торговых центрах и на транспорте усилили меры по профилактике заражения коронавирусом. Москвичам и гостям столицы не стоит удивляться, если их встречают продавцы, кассиры и официанты в медицинских масках.

В этом ресторане китайской кухни к приходу коронавируса начали готовиться после первых сообщений о вспышке болезни. Заведение полностью перешло на российские продукты, кухню и залы дезинфицируют, а повара из Поднебесной не уезжали на родину даже на новый год.

Кафе и рестораны и без всяких эпидемий обязаны соблюдать санитарные нормы. С приходом коронавируса в Европу в столичном Роспотребнадзоре посчитали, что этого недостаточно дали предписание усилить профилактику.

"Руководители должны обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, одноразовых масок. Руководители должны обеспечить проведение кратности уборок с применением дезинфицирующих средств", - объясняет начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Москве Нона Фомкина.

Кратно – это не значит в 10 раз больше. Но уборка и дезинфекция должны проводиться чаще. Предписание касается всех мест с массовым пребыванием людей: торговых центров и сетей, общепита, гостиниц, образовательных, социальных, спортивных, а также культурных учреждений, транспортных компаний.

Все предприятия обязаны обеззараживать воздух ультрафиолетом. А также дезинфицировать системы вентиляции и кондиционирования.

В одном из столичных ресторанов про предписание знают. Уже сегодня закупили маски, мощную дезинфекцию, градусники для измерения температуры персонала. Каждые полчаса обрабатывают поверхности столов и ручки дверей. Система дезинфекции вентиляции здесь уже стояла, поэтому указания Роспотребнадзора не особых затрат не потребовали.

"Я не могу сказать, что это сильно накладно – в пределах пяти тысяч рублей: маски, градусники и дезсредства, которые обязаны быть на предприятии. Для ресторана это больших затрат не составит. Соответственно, на гостях это никак не отразится", - говорит управляющая Алена Алексеева.

Выполнять предписание обязательно. Бизнес может отчитаться дистанционно. К тем, кто этого не сделает, инспекторы придут с внеплановой проверкой. Дальше протокол с нарушениями отправится в суд, где и определят размер штрафа.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Елена Шмелева, Сергей Ким, Антон Дубнов. "ТВ Центр".

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