ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маски и дезинфекция ручек: как московский бизнес противостоит коронавирусу

15:11
  • четверг
  • 27 февраля 2020

В столице усилены меры безопасности из-за опасной инфекции

В столичных магазинах и кафе, торговых центрах и на транспорте усилили меры по профилактике заражения коронавирусом. Москвичам и гостям столицы не стоит удивляться, если их встречают продавцы, кассиры и официанты в медицинских масках.

В этом ресторане китайской кухни к приходу коронавируса начали готовиться после первых сообщений о вспышке болезни. Заведение полностью перешло на российские продукты, кухню и залы дезинфицируют, а повара из Поднебесной не уезжали  на родину даже на новый год.

Кафе и рестораны и без всяких эпидемий обязаны соблюдать санитарные нормы. С приходом коронавируса в Европу в столичном Роспотребнадзоре посчитали, что этого недостаточно дали предписание усилить профилактику.

"Руководители должны обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, одноразовых масок. Руководители должны обеспечить проведение кратности уборок с применением дезинфицирующих средств", - объясняет начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Москве Нона Фомкина.

Кратно – это не значит в 10 раз больше. Но уборка и дезинфекция должны проводиться чаще. Предписание касается всех мест с массовым пребыванием людей: торговых центров и сетей, общепита, гостиниц, образовательных, социальных, спортивных, а также культурных учреждений, транспортных компаний.

Все предприятия обязаны обеззараживать воздух ультрафиолетом. А также дезинфицировать системы вентиляции и кондиционирования.

В одном из столичных ресторанов про предписание знают. Уже сегодня закупили маски, мощную дезинфекцию, градусники для измерения температуры персонала. Каждые полчаса обрабатывают поверхности столов и ручки дверей. Система дезинфекции вентиляции здесь уже стояла, поэтому указания Роспотребнадзора не особых затрат не потребовали.

"Я не могу сказать, что это сильно накладно – в пределах пяти тысяч рублей: маски, градусники и дезсредства, которые обязаны быть на предприятии. Для ресторана это больших затрат не составит. Соответственно, на гостях это никак не отразится", - говорит управляющая Алена Алексеева.

Выполнять предписание обязательно. Бизнес может отчитаться дистанционно. К тем, кто этого не сделает, инспекторы придут с внеплановой проверкой. Дальше протокол с нарушениями отправится в суд, где и определят размер штрафа.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Елена Шмелева, Сергей Ким, Антон Дубнов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Меры безопасности против распространения коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.