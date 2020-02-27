Подари жизнь: на лечение 7-летнего Андрея собрали более 3,8 млн рублей

Такую сумму удалось собрать всего за один день

Почти четыре миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение семилетнего Андрея Барыкина.

Ребёнку срочно нужна помощь. У Андрея - острый лимфобластный лейкоз. Он уже перенёс трансплантацию костного мозга, но теперь ему нужна ещё одна пересадка. Донора нашли за границей, он отдаёт свои клетки бесплатно, но за поиск и активацию нужно заплатить 1 миллион 725 тысяч рублей.

Поскольку удалось собрать почти вдвое больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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