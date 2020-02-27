ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подари жизнь: на лечение 7-летнего Андрея собрали более 3,8 млн рублей

15:06
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Такую сумму удалось собрать всего за один день

Почти четыре миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение семилетнего Андрея Барыкина.

Ребёнку срочно нужна помощь. У Андрея - острый лимфобластный лейкоз. Он уже перенёс трансплантацию костного мозга, но теперь ему нужна ещё одна пересадка. Донора нашли за границей, он отдаёт свои клетки бесплатно, но за поиск и активацию нужно заплатить 1 миллион 725 тысяч рублей.

Поскольку удалось собрать почти вдвое больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Андрей Барыкин
Андрей Барыкин
Андрей Барыкин
Андрей Барыкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.