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Что обсуждали Мишустин и Жээнбеков в Москве

14:48
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Отношения России и Киргизии носят стратегический характер

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Они обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также в энергетике и промышленности. Мишустин отметил: отношения двух стран носят стратегический характер. Наше правительство заинтересовано в дальнейшем взаимодействии.

Ранее Мишустин заявил, что два с половиной миллиарда рублей выделят семьям, которые пострадали от паводков прошлым летом. Речь о жителях Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Видео: Мишустин пообещал модернизировать российские шахты

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