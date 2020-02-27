Что обсуждали Мишустин и Жээнбеков в Москве

Отношения России и Киргизии носят стратегический характер
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Они обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также в энергетике и промышленности. Мишустин отметил: отношения двух стран носят стратегический характер. Наше правительство заинтересовано в дальнейшем взаимодействии.
Ранее Мишустин заявил, что два с половиной миллиарда рублей выделят семьям, которые пострадали от паводков прошлым летом. Речь о жителях Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области.
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