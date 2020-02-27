Путин и Собянин осмотрели парк развлечений "Остров мечты"

Торжественное открытие состоится в субботу

Крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты" осмотрел в четверг Владимир Путин. Комплекс площадью 240 тысяч квадратных метров расположен в Москве в Нагатинской пойме. Торжественное открытие состоится в субботу. Готовность объектов к сдаче президент проинспектировал вместе с мэром Сергеем Собяниным.

"Остров мечты" - это девять тематических зон с десятками аттракционов, передает "ТВ Центр". Многие не имеют аналогов в России. В комплексе воссозданы улицы мировых столиц. Есть концертный зал и большой кинотеатр. На прилегающей территории раскинулся ландшафтный парк с детскими площадками. Пропускная способность - 12 миллионов человек в год.

"Для обеспечения транспортом открыли здесь метро "Технопарк". МЦК, мы с вами открывали, станция в 10-минутной доступности. Мост сделали в соседние два района. Сейчас пробиваем набережную в сторону Кремля. Стрельцовскую набережную и Крутицкую надо соединить. И прям из Кремля можно вдоль реки доехать до парка минут за 10-15", - заявил Собянин.

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