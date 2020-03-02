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Любовный гороскоп на март: самыми удачливыми будут Рыбы, Скорпионы и Раки

09:21
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Весна - пора любви, но не для всех

Астролог и специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова рассказала ТВЦ.RU, каким знакам Зодиака повезет в любви в марте.
Судьба может подкинуть шанс: Какие знаки Зодиака ждет удача в марте

"Что касается любовных взаимоотношений, поиска вторых половинок, гармонии в семье, то самыми удачливыми в марте будут представители водных знаков. Это Рыбы в первую очередь, Скорпионы (для них март вообще весьма успешный месяц) и Раки.

Если вы хотите либо установить долгосрочные отношения, либо гармонизировать текущие, то воспользуйтесь мартом. Особенно важно это для мужчин. У нас есть такой прекрасный женский праздник, как 8 марта. Мужчины, не упустите шанс проявить себя!" - призвала Любимова.

Впрочем, другим знакам Зодиака не стоит отчаиваться. До мартовских праздников Овны и Водолеи могут успешно сходить на свидание, привлечь внимание противоположного пола и ярко проявить себя на амурном фронте. Однако после 8 марта астролог рекомендует им "уйти в затишье", чтобы избежать любовных разочарований и потерь.

В марте Дев, Козерогов и Тельцов ждет удача в карьере и финансовых делах. В личной жизни у них все будет не так безоблачно, как на работе, но они могут исправить ситуацию. Для этого им нужно с умом потратить заработанные деньги. Например, можно сделать своей второй половинке дорогой подарок или раскошелиться на покупку чего-то важного для дома. Такое вложение средств благоприятно скажется на личной жизни земных знаков Зодиака.

"Таким знакам, как Лев, Близнецы, Весы и Стрелец, личную жизнь пока надо отложить в сторонку. Их время еще не пришло. Но уже в апреле они смогут взять матч-реванш. Пока можно позаниматься собой и другими делами", - рассказала Лилия Любимова. 

Видео: какие знаки Зодиака ждет удача в марте

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