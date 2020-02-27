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Житель Липецка устроил кровавую резню в своем доме (видео)

15:36
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Стали известны подробности инцидента

Видеозапись с места происшествия в одной из квартир Липецка попала на видео. Там в многоэтажке мужчина ранил жену и двух дочерей, после чего совершил поджог квартиры, передает "Газета.Ru".

Когда следователи прибыли на место инцидента, одна из девочек уже скончалась. Рядом с домом стражи порядка обнаружили тело главы семейства. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В четверг Следственный комитет обнародовал запись из квартиры, на кадрах видны обгоревшие стены и мебель. По предварительным данным, причина происшествия – семейная ссора.

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