ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев предложил передать власть в Донбассе западным администрациям

15:24
  • четверг
  • 27 февраля 2020

План реинтеграции представили в Раде

Новый план возвращения Донбасса разработали в Киеве. Авторы из партии "Голос" предлагают создать на территориях, неподконтрольных украинской власти, временные международные администрации.
Кто провоцирует обострение обстановки в Донбассе

По мнению разработчиков проекта, к реинтеграции Донбасса следует привлечь независимых экспертов, волонтеров и специалистов по международным отношениям. Как заявил один из лидеров партии "Голос", депутат Верховной рады Сергей Рахманин, первый этап плана - долгосрочное прекращение огня, которое должно длиться не менее полугода. Это, по мнению парламентария, должно показать "способность другой стороны придерживаться условий".

Второй этап - создание 2,5 километровой демилитаризованной зоны, где будет работать международная полицейская миссия. Третьим шагом должно стать разоружение, вывод или ликвидация тяжелого вооружения.

А после этого, по замыслу Рахманина, следует ликвидировать "квазигосударственные институции оккупационного режима", передав власть международным администрациям. Западные специалисты, в соответствии с проектом, будут управлять Донбассом не менее года – после чего можно будет провести местные выборы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жительница поселка Октябрьский в Донецкой области
Жительница поселка Октябрьский в Донецкой области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.