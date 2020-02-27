Киев предложил передать власть в Донбассе западным администрациям

План реинтеграции представили в Раде

Новый план возвращения Донбасса разработали в Киеве. Авторы из партии "Голос" предлагают создать на территориях, неподконтрольных украинской власти, временные международные администрации.

По мнению разработчиков проекта, к реинтеграции Донбасса следует привлечь независимых экспертов, волонтеров и специалистов по международным отношениям. Как заявил один из лидеров партии "Голос", депутат Верховной рады Сергей Рахманин, первый этап плана - долгосрочное прекращение огня, которое должно длиться не менее полугода. Это, по мнению парламентария, должно показать "способность другой стороны придерживаться условий".

Второй этап - создание 2,5 километровой демилитаризованной зоны, где будет работать международная полицейская миссия. Третьим шагом должно стать разоружение, вывод или ликвидация тяжелого вооружения.

А после этого, по замыслу Рахманина, следует ликвидировать "квазигосударственные институции оккупационного режима", передав власть международным администрациям. Западные специалисты, в соответствии с проектом, будут управлять Донбассом не менее года – после чего можно будет провести местные выборы, передает РИА Новости.

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