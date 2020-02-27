"Парень в малине!" Маликов показал двухлетнего сына в балетной школе

Фанатов умилило видео

50-летний певец Дмитрий Маликов опубликовал в Instagram видео со своим двухлетним сыном Марком, которого отдали в балетную школу.

"Парень в малине! Весь в отца. Далеко пойдет", - подписал Маликов ролик, на котором Марк ходит паровозиком в компании шестерых девочек его возраста. Белокурый малыш держится за юбку впереди идущей девочки и смотрит по сторонам. Марк выглядит немного растерянным, тогда как некоторые его подруги смеются и улыбаются.

"Едем-едем, быстро-быстро, чух-чух-чух!" - говорит балетмейстер, чей голос заглушает веселая музыка.

Это видео умилило поклонников Дмитрия Маликова. Они похвалили артиста за то, что он занимается физическим и духовным развитием ребенка. Многие фолловеры признались, что несколько раз пересмотрели эти трогательные кадры.

- Парень еще не понимает своего счастья!

- А девчонки-то все как на подбор!

- Какие лапочки!

- Какая милота! Детки - чудо!

- Маркуша пока в недоумении. Еще пару занятий, и вся "малина" за ним толпой бегать будет.

Напомним, с 1992 года Дмитрий Маликов живет с Еленой Изаксон. В 2000 году она подарила певцу дочь Стефанию. В 2018 году у пары появился сын Марк, рожденный суррогатной матерью. Маликов также удочерил дочь Изаксон от первого брака.

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