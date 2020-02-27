Миллиарду смартфонов грозит утечка зашифрованных данных

Уязвимость обнаружена в модуле Wi-Fi

Более миллиарда устройств по всему миру оказались под угрозой взлома. Причем даже зашифрованные данные пользователей могут попасть в руки злоумышленников.

Слабым местом гаджетов оказался чип Wi-Fi. Уязвимость Kr00k обнаружили эксперты разработчика антивирусного программного обеспечения Eset.

Kr00k может проникнуть через Wi-Fi-модули в гаджеты с чипами компаний Cypress Semiconductor и Broadcom. Как утверждают специалисты, наиболее благоприятное время для взлома – когда происходит разрыв Wi-Fi-соединения или падает мощность сигнала.

Уязвимыми для Kr00k оказались устройства от Apple - iPhone, iPad, MacBook, Nexus от Google, Galaxy от Samsung и RedMi от Xiaomi.

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