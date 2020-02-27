Коронавирус стремительно распространяется по Европе

Заболевшие теперь есть в Дании и Польше

Заболевание коронавирусом регистрируется в новых европейских странах. Так, в четверг стало известно о случаях заражения в Дании. Как пишут "Дни.ру", заболевший недавно вернулся в страну после отдыха на одном из горнолыжных итальянских курортов. Сейчас он находится на карантине.

Кроме того, 27 февраля появилась информация о случае заражения в Польше. СМИ пишут, что это 25-летняя женщина, они только что вернулась из Таиланда. Официального подтверждения этих данных нет.

Вспышка заболевания зафиксирована и в Италии. Там коронавирусом заразились более 500 человек.

По последним данным, число заразившихся COVID-2019 в мире превысило 80 тысяч, более 2,7 тысячи человек скончались. Инфекция зарегистрировано уже на всех континентах, кроме Антарктиды.

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