Дети в парке "Остров мечты" окружили Путина с просьбой сделать селфи (видео)

Президент никому не отказал

Владимир Путин во время открытия парка "Остров мечты" в Москве пообщался с воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Дети окружили президента с просьбами сфотографироваться с ним и обняться. Видео публикует ТВЦ.RU.

Дети были в восторге от встречи с Путиным. Президент никому не отказал в просьбе сфотографироваться. Затем он поинтересовался, нравится ли им в "Острове мечты" и поздравил детей в наступающей весной.

Крупнейший в Европе парк развлечений "Остров мечты" открылся в четверг, 27 февраля. Президент вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным лично проверили готовность принять первых посетителей. Это произойдет уже в субботу.

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