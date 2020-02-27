Россия ограничила авиасообщение с Ираном

Рейсы будут выполнять лишь две компании

Авиасообщение России с Ираном будет ограничено с 28 февраля. Причина – вспышка коронавируса. По данным Минтранса, рейсы между двумя странами будут выполнять только "Аэрофлот" и иранская Mahan Air.

"С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории России на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan Air", - сообщили в ведомстве журналистам.

Рейсы, связывающие Москву с иранскими городами, будут выполняться строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево". Сейчас из российских авиакомпаний в Иран летают только самолеты "Аэрофлота" – один рейс в сутки, передает ТАСС.

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