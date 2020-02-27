Москва отменила поезд в Ниццу из-за коронавируса

У состава несколько остановок в Италии, где растет число зараженных

Минтранс России решил временно приостановить курсирование поезда Москва-Ницца. Запрет начнет действовать 4 марта. Причина такого решения – рост числа зараженных новым коронавирусом в городах Европы.

"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва - Ницца - Москва", - сообщили в ведомстве журналистам. В министерстве добавили, что решение принято "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России".

Маршрут поезда Москва-Ницца-Москва пролегает по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако. Состав на своем пути останавливается в итальянских городах Вероне, Милане и Генуе. А именно на территории Италии зафиксировано максимальное в Европе число инфицированных новым коронавирусом – по последним данным, оно возросло до 528 человек, напоминает ТАСС.

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