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Путин и Собянин открыли "Остров Мечты"

18:02
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Президент России и мэр Москвы осмотрели комплекс

В Москве появился "Остров мечты". Такое название носит парк в Нагатинской пойме с крупнейшим в Европе крытым комплексом развлечений. На площади около одного квадратного километра размещены ландшафтные зоны, променад, имитирующий улицы городов мира и парк аттракционов. Там в любое время года детей и взрослых будут ждать Маугли, Снежная королева, Дракула, черепашки-ниндзя и другие популярные персонажи. Официально "Остров мечты" откроется в субботу. Но уже сегодня в нём побывали первые посетители. Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели комплекс и пообщались с детьми.

300 тысяч квадратных метров сплошного удовольствия для детей и взрослых. "Остров мечты" уже называют не только парком развлечений, но и мини-курортом. Яркие эмоции, новые впечатления гарантированы всем - от мала до велика, передает "ТВ Центр".

Об этом парке действительно мечтали. Еще в советское время в Нагатинской пойме хотели построить развлекательный объект. Но так уж получилось, что "Остров мечты" откроется только 29 февраля. Зато какой! Девять тематических зон, а также крытый "городской променад". Самая главная часть все-таки аттракционы. Их 27. Некоторые не имеют аналогов в мире. Зона "Черепашки Ниндзя" - самая экстремальная.

Тематический парк посвящен героям сказок и популярным мультперсонажам - Маугли, Буратино, Снежная Королева. Деревня Смурфиков - территория для самых маленьких. Это возможность побывать как будто внутри мультфильма. Вот, например, дом Смурфетты. Не такой как у всех смурфиков - розовый. А внутри комната, о которой точно мечтает каждая девочка. Здесь можно провести целый день.

"Остров мечты" - проект всероссийского масштаба. Новый культурно-развлекательный кластер создаст рабочие места, станет центром притяжения не только горожан, но и туристов, улучшит качество городской среды. Поэтому на открытие приехали и президент страны Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Самый большой крытый парк в Европе построили за три года. К его открытию подготовили и транспортную инфраструктуру.

"Для обеспечения транспортом открыли здесь метро "Технопарк". МЦК, мы с вами открывали, станция в 10-минутной доступности. Мост сделали в соседние два района. Сейчас пробиваем набережную в сторону Кремля. Стрельцовскую набережную и Крутицкую надо соединить. И прямо из Кремля можно вдоль реки доехать до парка минут за 10-15", - заявил Собянин.

Транспортная доступность парка станет еще удобней. Ведь идет проектирование Бирюлевской ветки метро. Здесь же будет и станция Большой кольцевой линии.

Этот проект - часть проекта реновации территории ЗИЛа. Около 600 гектаров разбиты на четыре территории. Первая территория – спортивная. Вторая территория – это комплексная жилая застройка. Третья – это стадион Стрельцова. Да и сам Остров мечты продолжает развиваться, вокруг него появятся набережная и ландшафтный парк.

Выполненный в архитектурных стилях разных стран городской променад - как будто улицы Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона и Рима, сюда можно будет попасть, не покупая входной билет. Сердце променада, конечно же, площадь Москва – с фонтанами, скамейками, зелеными лужайками и кафе. Эта часть Острова мечты накрыта гигантским стеклянным куполом. А это значит, что погода в новом парке всегда будет хорошей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Посещение тематического парка развлечений "Остров мечты"
Посещение тематического парка развлечений "Остров мечты"
Посещение тематического парка развлечений "Остров мечты"
Посещение тематического парка развлечений "Остров мечты"
Посещение тематического парка развлечений "Остров мечты"
Посещение тематического парка развлечений "Остров мечты"
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