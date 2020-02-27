Путин и Собянин открыли "Остров Мечты"

Президент России и мэр Москвы осмотрели комплекс

В Москве появился "Остров мечты". Такое название носит парк в Нагатинской пойме с крупнейшим в Европе крытым комплексом развлечений. На площади около одного квадратного километра размещены ландшафтные зоны, променад, имитирующий улицы городов мира и парк аттракционов. Там в любое время года детей и взрослых будут ждать Маугли, Снежная королева, Дракула, черепашки-ниндзя и другие популярные персонажи. Официально "Остров мечты" откроется в субботу. Но уже сегодня в нём побывали первые посетители. Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели комплекс и пообщались с детьми.

300 тысяч квадратных метров сплошного удовольствия для детей и взрослых. "Остров мечты" уже называют не только парком развлечений, но и мини-курортом. Яркие эмоции, новые впечатления гарантированы всем - от мала до велика, передает "ТВ Центр".

Об этом парке действительно мечтали. Еще в советское время в Нагатинской пойме хотели построить развлекательный объект. Но так уж получилось, что "Остров мечты" откроется только 29 февраля. Зато какой! Девять тематических зон, а также крытый "городской променад". Самая главная часть все-таки аттракционы. Их 27. Некоторые не имеют аналогов в мире. Зона "Черепашки Ниндзя" - самая экстремальная.

Тематический парк посвящен героям сказок и популярным мультперсонажам - Маугли, Буратино, Снежная Королева. Деревня Смурфиков - территория для самых маленьких. Это возможность побывать как будто внутри мультфильма. Вот, например, дом Смурфетты. Не такой как у всех смурфиков - розовый. А внутри комната, о которой точно мечтает каждая девочка. Здесь можно провести целый день.

"Остров мечты" - проект всероссийского масштаба. Новый культурно-развлекательный кластер создаст рабочие места, станет центром притяжения не только горожан, но и туристов, улучшит качество городской среды. Поэтому на открытие приехали и президент страны Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Самый большой крытый парк в Европе построили за три года. К его открытию подготовили и транспортную инфраструктуру.

"Для обеспечения транспортом открыли здесь метро "Технопарк". МЦК, мы с вами открывали, станция в 10-минутной доступности. Мост сделали в соседние два района. Сейчас пробиваем набережную в сторону Кремля. Стрельцовскую набережную и Крутицкую надо соединить. И прямо из Кремля можно вдоль реки доехать до парка минут за 10-15", - заявил Собянин.

Транспортная доступность парка станет еще удобней. Ведь идет проектирование Бирюлевской ветки метро. Здесь же будет и станция Большой кольцевой линии.

Этот проект - часть проекта реновации территории ЗИЛа. Около 600 гектаров разбиты на четыре территории. Первая территория – спортивная. Вторая территория – это комплексная жилая застройка. Третья – это стадион Стрельцова. Да и сам Остров мечты продолжает развиваться, вокруг него появятся набережная и ландшафтный парк.

Выполненный в архитектурных стилях разных стран городской променад - как будто улицы Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона и Рима, сюда можно будет попасть, не покупая входной билет. Сердце променада, конечно же, площадь Москва – с фонтанами, скамейками, зелеными лужайками и кафе. Эта часть Острова мечты накрыта гигантским стеклянным куполом. А это значит, что погода в новом парке всегда будет хорошей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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