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Президент Киргизии поблагодарил Путина за поддержку

18:05
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Лидеры двух стран встретились в Кремле

Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. В повестке дня - планы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, 
а также вопросы укрепления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Что обсуждали Мишустин и Жээнбеков в Москве

Важную роль в укреплений связей наших стран играет культурный обмен. В 2020 году в Киргизии проходит год России, а в нашей стране - год Киргизии. Он будет открыт концертом в Государственном Кремлёвском дворце. В рамках года Киргизии в России намечено более 200 мероприятий.

Владимир Путин выразил уверенность, что они будут интересными и пойдут на пользу развитию наших отношений.

Владимир Путин: "Отношения эти развиваются поступательно практически по всем направлениям. Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром для Киргизстана и по объёму товарооборота, и по инвестициям. Нам всегда есть о чём поговорить, мы с вами регулярно встречаемся, в прошлом году встречались неоднократно. Уверен, так будет и в текущем году. Мы очень рады вас видеть, добро пожаловать в Россию".

Сооронбай Жээнбеков: "Хочу выразить вам большую благодарность за личную поддержку практически во всех вопросах нашего двустороннего сотрудничества. Мы, киргизстанцы, очень дорожим, высоко ценим наши исторические, дружественные отношения, проверенные веками. И мы будем надёжными партнёрами, стратегическими союзниками России, спасибо вам за тёплый приём, гостеприимство".

 

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