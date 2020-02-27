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"Тотальный позор": Захарова призвала международные структуры защитить Ассанжа

17:22
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Дело против основателя WikiLeaks – удар по свободным СМИ

Состояние основателя WikiLeaks  Джулиана Ассанжа вызывает не просто беспокойство – международные эксперты назвали его критическим. И дело тут вовсе не в возрасте – а в последствиях психологических пыток, заявила Мария Захарова. Официальный представитель МИД России призвала международные структуры и правозащитные организации предпринять усилия предотвратить преступление, готовящееся в отношении журналиста.
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"Весь мир квалифицировал "дело Ассанжа" как удар по институту расследовательской журналистики, по свободным независимым СМИ, как имеющий катастрофические последствия удар по базовым правам человека. Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке – это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран", - сказала Захарова.

В Лондоне проходит первая стадия слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США. По словам представителя российского МИДа, все прекрасно понимают, чем закончится эта экстрадиция, если она будет реализована - примеров предостаточно. Захарова призвала правозащитное сообщество и международные структуры предпринять все усилия для того, чтобы в отношении Ассанжа восторжествовала справедливость - пока не случилось самое страшное, приводит слова дипломата ТАСС.

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