Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Ранее инфекцию выявили у замминистра здравоохранения страны

В числе зараженных коронавирусом иранцев оказалась вице-президент Исламской республики по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Как сообщило агентство IRNA, Эбтекар госпитализирована и находится под наблюдением врачей, передает "Газета.Ru".

Это уже не первый случай заражения COVID-2019 в иранском правительстве. Ранее стало известно о положительном тесте на коронавирус у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи.

По данным ВОЗ, в миресейчас свыше 82 тысяч заболевших. Более 2,8 тысячи человек скончались от нового типа пневмонии. В Иране, по официальным данным, заразились завезенным из Китая вирусом 139 человек. 19 из них скончались, сообщает "Интерфакс".

Тем временем Россия ограничивает авиасообщение с Ираном. Как стало известно, с 28 февраля рейсы из Шереметьево будут выполнять самолеты лишь двух компаний – российского "Аэрофлота" и иранской Mahan air.

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