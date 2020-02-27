"Гугл" забанили: ФНС заблокировала счет компании в российском банке

В компании от комментариев оказываются

Счет ООО "Гугл" - российского подразделения международной компании Google – в "Ситибанке" заблокирован. Блокировку инициировала Федеральная налоговая служба. Данные по счету отражены в системе информирования банков о состоянии обработки электронных документов ФНС России.

"Наименование налогоплательщика: ООО "Гугл". Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - написано в документе. Судя по данным системы, счет компании в АО КБ "Ситибанк" по состоянию на 27 февраля 2020 года заблокирован.

Налоговая служба на поступипвшую от агентства ТАСС просьбу о комментарии не отреагировала. В самой компании на вопросы журналистов отвечать также отказались.

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