По мнению истцов, убийцам помогло бездействие канцлера Германии

Ангелу Меркель обвинили в пособничестве убийству командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Жалобу на канцлера Германии и ее правительство подали в Федеральную прокуратуру ФРГ восемь депутатов бундестага от Левой партии.

О гибели Сулеймани стало известно 3 января. Пентагон сообщил, что американцы нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб иранский генерал. Тегеран ответил также ракетным ударом в ночь на 8 января по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля - объектам в Ираке, которые использовали американские военные.

Немецкие левые указывают, что атака на Сулеймани была осуществлена с использованием американской авиабазы Рамштайн на юго-западе Германии. По мнению истцов, в отношении Меркель и правительства следует возбудить дело о "пособничестве убийству путем бездействия" – они могли не допустить операции, но ничего не предприняли, передает ТАСС.

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