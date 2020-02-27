ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель обвинили в пособничестве убийству

18:52
  • четверг
  • 27 февраля 2020

По мнению истцов, убийцам помогло бездействие канцлера Германии

Ангелу Меркель обвинили в пособничестве убийству командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Жалобу на канцлера Германии и ее правительство подали в Федеральную прокуратуру ФРГ восемь депутатов бундестага от Левой партии.
Меркель напомнила Зеленскому, что надо выполнять минские соглашения

О гибели Сулеймани стало известно 3 января. Пентагон сообщил, что американцы нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб иранский генерал. Тегеран ответил также ракетным ударом в ночь на 8 января по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля - объектам в Ираке, которые использовали американские военные.

Немецкие левые указывают, что атака на Сулеймани была осуществлена с использованием американской авиабазы Рамштайн на юго-западе Германии. По мнению истцов, в отношении Меркель и правительства следует возбудить дело о "пособничестве убийству путем бездействия" – они могли не допустить операции, но ничего не предприняли, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.