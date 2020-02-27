ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Крым обрушился мощный шторм (видео)

22:19
  • четверг
  • 27 февраля 2020

По прогнозам, ситуацию могут усугубить дожди и резкое похолодание

Крымчан испытывает на прочность непогода. На полуострове уже более суток бушует ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду. Под напором стихии не устояли деревья и тяжёлые рекламные конструкции. С некоторых домов посрывало кровлю. В Симферополе обломками придавило сразу 9 припаркованных автомобилей. Из-за повреждения ЛЭП нарушено электроснабжение 18 населённых пунктов. Штормовое предупреждение действует до конца недели.

Кадры с видеорегистратора. Ветер с легкостью отрывает большой кусок крыши НИИ сельского хозяйства Крыма и переворачивает, как пушинку. Обломки падают на парковку рядом со зданием. Под завалами оказались 9 машин.

Обошлось без пострадавших. Автомобили  - в царапинах и вмятинах. И крышу придется перекрывать. Ремонт здесь делали недавно. По словам сотрудников института, пять лет назад. Но даже свежие мощные стропила не выдержали натиска стихии. На месте работают городские коммунальные службы и спасатели.

В Алуште шторм разрушил несколько пляжей. Волны повредили бетонную площадку рядом с Ротондой, которая считается символом курорта. Набережную засыпало галькой и водорослями.

Штормовое предупреждение продлено до конца недели. В ближайшие дни в Крыму ожидаются сильные дожди и резкое похолодание.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
На берегу Черного моря в Евпатории во время шторма
На берегу Черного моря в Евпатории во время шторма
Последствия урагана в Крыму
Последствия урагана в Крыму
Последствия урагана в Крыму
Последствия урагана в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.