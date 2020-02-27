На Крым обрушился мощный шторм (видео)

По прогнозам, ситуацию могут усугубить дожди и резкое похолодание

Крымчан испытывает на прочность непогода. На полуострове уже более суток бушует ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду. Под напором стихии не устояли деревья и тяжёлые рекламные конструкции. С некоторых домов посрывало кровлю. В Симферополе обломками придавило сразу 9 припаркованных автомобилей. Из-за повреждения ЛЭП нарушено электроснабжение 18 населённых пунктов. Штормовое предупреждение действует до конца недели.

Кадры с видеорегистратора. Ветер с легкостью отрывает большой кусок крыши НИИ сельского хозяйства Крыма и переворачивает, как пушинку. Обломки падают на парковку рядом со зданием. Под завалами оказались 9 машин.

Обошлось без пострадавших. Автомобили - в царапинах и вмятинах. И крышу придется перекрывать. Ремонт здесь делали недавно. По словам сотрудников института, пять лет назад. Но даже свежие мощные стропила не выдержали натиска стихии. На месте работают городские коммунальные службы и спасатели.

В Алуште шторм разрушил несколько пляжей. Волны повредили бетонную площадку рядом с Ротондой, которая считается символом курорта. Набережную засыпало галькой и водорослями.

Штормовое предупреждение продлено до конца недели. В ближайшие дни в Крыму ожидаются сильные дожди и резкое похолодание.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"