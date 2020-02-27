Госдума может принять законопроект о поправках в Конституцию 11 марта

После этого документ поступит на рассмотрение в Совфед

В четверг комитет Госдумы по госстроительству поддержал проведение общероссийского голосования по изменению в Конституцию 22 апреля. Этот день будет нерабочим, передает "ТВ Центр".

Предполагается, что голосование пройдет с 8 до 20 часов по местному времени и будет тайным и добровольным. Регламент голосования приближен к порядку, прописанному в законе о выборах президента России.

Как сообщил глава профильного комитета Павел Крашенинников, второе чтение законопроекта о поправках в Думе пройдет 10 марта, а уже на следующий день, возможно, состоится третье, окончательное чтение. После этого документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации. В случае одобрения закона верхней палатой, окончательное решение принимает президент.

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