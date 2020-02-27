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Язова похоронили на военном кладбище в Мытищах

22:35
  • четверг
  • 27 февраля 2020

В четверг последнего маршала СССР проводили в последний путь

Последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова, скончавшегося во вторник в возрасте 95 лет, в четверг проводили в последний путь. Об этом сообщает "ТВ Центр".

После церемонии прощания гроб был доставлен на орудийном лафете, в сопровождении роты почетного караула на мемориальное военное кладбище в подмосковных Мытищах. Под залпы артиллерийского салюта тело предали земле.

Дмитрий Язов прошел Великую Отечественную войну, командовал войсками в Чехословакии, Средней Азии, на Дальнем Востоке. Во время Карибского кризиса в 62-м году Язов получил назначение на Кубу. В 87-м был назначен министром обороны СССР, последним в истории. Именно при Язове советские войска покинули Афганистан.

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