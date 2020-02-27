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На Украине появится управление по расследованию дел "майдана"

22:36
  • четверг
  • 27 февраля 2020

К уголовной ответственности привлекут всех виновных в трагедии

Государственное бюро расследований Украины создаёт отдельное управление по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в Киеве в 2013 - 2014-м годах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора ведомства Ирина Венедиктова, передает "ТВ Центр".

Она также отметила, что к уголовной ответственности привлекут всех виновных в трагедии на Майдане. Кроме того, едва ли не впервые украинская чиновница в числе убитых назвала силовиков. По ее словам, тогда погибли 78 гражданских - героизированных как "небесная сотня" - а также 13 милиционеров.

Кроме того, глава ГБР выступила за отмену закона об амнистии для демонстрантов, поскольку он препятствует расследованию гибели сотрудников МВД и противоречит положениям Уголовно-процессуального кодекса страны. На этом фоне украинские СМИ раскрыли неизвестные ранее детали о гибели людей на Майдане. Согласно опубликованным результатам экспертизы, вопреки официальной версии именно правоохранители, а не участники протестных акций, стали первыми жертвами стрельбы.

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