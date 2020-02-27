"Лучшие воины": Путин поздравил бойцов Сил специальных операций

Усиление ССО – приоритет развития Вооруженных сил России

Усиление Сил специальных операций – одно из приоритетных направления развития российских Вооруженных Сил. Их кадровому, материально-техническому обеспечению, повышению боевого потенциала и впредь будет уделяться самое пристальное внимание, пообещал Владимир Путин. Президент России поздравил командиров и бойцов ССО с профессиональным праздником.

"Лучшие, самые подготовленные, бесстрашные воины, солдаты и офицеры и сейчас достойно, с честью служат в рядах Сил специальных операций… В условиях новых, нестандартных вызовов и угроз - это одно из приоритетных направлений развития наших Вооруженных Сил", - сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин поблагодарил военнослужащих и ветеранов за проявленные при защите России, ее национальных интересов надежность и твердость. Президент выразил особую признательность ветеранам подразделений специального назначения - тем, кто стоял у истоков славных традиций легендарного спецназа. По лсовам Путина, их пример вдохновлял целые поколения настоящих бойцов, которые били врага в Афганистане, отважно действовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в Сирии.

День Сил специальных операций отмечается ежегодно 27 февраля. Дата установлена указом президента России Владимира Путина от 26 февраля 2015 года.

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