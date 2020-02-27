Зеленский утвердил название телеканала для республик Донбасса

Канал будет вещать на неподконтрольные Киеву территории

Президент Украины Владимир Зеленский лично утвердил название телеканала для неподконтрольных Киеву территорий. Презентация "Дома" состоится 2 марта 2020 года.

Ранее в министерстве культуры Украины сообщили, что иформационное вещание украинского государственного телеканала для Донбасса возглавит бывший главный редактор "24 канала", в прошлом - зам главного редактора издания "Новое Время" Елена Трибушная.

По данным "Интерфакса", дизайн логотипа нового телеканала таков, что название можно прочитать двумя различными способами - как "Дiм" и как "Дом". О запуске телеканала сообщалось неоднократно, но дата все время менялась. Сначала анонсировали старт вещания 15 февраля, затем запуск перенесли на 1 марта.

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