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Бывший посол Ирана в Ватикане умер от вызванной коронавирусом пневмонии

21:00
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Дипломат был госпитализирован накануне

Новый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Иране. Скончался бывший посол Исламской республики в Ватикане Хади Хосроушахи.

Дипломата доставили в больницу в тяжелом состоянии 26 февраля. Анализы подтвердили наличие у него коронавируса, а уже 27-го утром политик скончался, сообщает IRNA. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования близким и родственникам бывшего посла.

В правительстве Ирана уже зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом. Глава комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджтаба Зоннур заявил, что его тест на COVID-2019 дал положительный результат. Заболевание было выявлено также у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Заболели и депутат Меджлиса Махмуд Садеки, и замминистра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, напоминает "Интерфакс".

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