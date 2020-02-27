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Украинцы продали памятник Ленину за 15 тысяч долларов

21:17
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Монумент ушел с молотка со второй попытки

Аукцион, организованный властями города Сновск Черниговской области Украины, прошел успешно. Памятник Владимиру Ленину ушел с молотка за 15 тысяч 200 долларов.
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"26 февраля со второй попытки на аукционе через систему публичных закупок Prozorro был продан памятник Владимиру Ленину, который находится на балансе Сновского городского совета", - сказано в сообщении на сайте Сновского горсовета.

Сновские власти заверяют, что все вырученные средства пойдут на благоустройство городских территорий – в частности, площади перед домом культуры, где раньше стоял монумент.

"По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жители города поддержали предложение сделать на этом месте фонтан", - заявили в горсовете.

Памятник Ленину в Сновске был демонтирован в 2016 году. За годы действия закона о декоммунизации на Украине снесено более тысячи памятников "вождю пролетариата", напоминает "Интерфакс".

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