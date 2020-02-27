ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зараженным коронавирусом австрийцам запретили ходить к врачам

22:04
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Лучше позвонить по телефону горячей линии

Австрийцам с симптомами заражения коронавирусом не стоит спешить к врачу или вызывать скорую помощь. Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал согражданам звонить на специальную горячую линию – иначе они способствуют распространению заболевания.
Бывший посол Ирана в Ватикане умер от вызванной коронавирусом пневмонии

"Если есть симптомы, то в этой ситуации ни в коем случае не надо обращаться к врачу или скорой помощи, а набрать номер 1450 и проконсультироваться, как дальше действовать в вашей конкретной ситуации. Это играет решающую роль в том, чтобы не привести к еще большему распространению вируса", - заявил на пресс-конференции глава австрийского минздрава.

По данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек.  2744 из них скончались, 32 тысячи излечились. За пределами КНР случаи заражения зафиксированы в 44 странах. Число зараженных достигло 3,5 тысячи, зафиксировано 54 летальных исхода.

В Австрии подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, из них три – в столице страны Вене. Ситуацию с распространением COVID-2019 27 февраля канцлер Австрии Себастьян Курц обсудил с главами МВД и минздрава, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.