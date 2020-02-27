Зараженным коронавирусом австрийцам запретили ходить к врачам

Лучше позвонить по телефону горячей линии

Австрийцам с симптомами заражения коронавирусом не стоит спешить к врачу или вызывать скорую помощь. Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал согражданам звонить на специальную горячую линию – иначе они способствуют распространению заболевания.

"Если есть симптомы, то в этой ситуации ни в коем случае не надо обращаться к врачу или скорой помощи, а набрать номер 1450 и проконсультироваться, как дальше действовать в вашей конкретной ситуации. Это играет решающую роль в том, чтобы не привести к еще большему распространению вируса", - заявил на пресс-конференции глава австрийского минздрава.

По данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек. 2744 из них скончались, 32 тысячи излечились. За пределами КНР случаи заражения зафиксированы в 44 странах. Число зараженных достигло 3,5 тысячи, зафиксировано 54 летальных исхода.

В Австрии подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, из них три – в столице страны Вене. Ситуацию с распространением COVID-2019 27 февраля канцлер Австрии Себастьян Курц обсудил с главами МВД и минздрава, сообщает РИА Новости.

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