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Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

22:19
  • четверг
  • 27 февраля 2020

В то же время, Анкара продолжает поддерживать боевиков оппозиции

Совместное патрулирование провели в сирийской провинции Хасеке российские и турецкие военнослужащие. Как сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев, операция прошла в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании.
Россия и Сирия отработали совместные маневры в море (видео)

В то же время, другие положения принятого 22 октября 2019 года меморандума Анкарой не соблюдаются, отметил Журавлев. По данным контр-адмирала, Турция продолжает поддерживать незаконные бандформирования в идлибской зоне деэскалации. Анкара помогает бандитам артиллерией и ударной беспилотной авиацией.

Глава ЦПВС также рассказал, что 25 февраля ПВО Сирии уничтожила многоцелевой беспилотный летательный аппарат ВС Турции "Анка". Он не только нарушил государственную границу, но и готовился нанести удар по позициям сирийских вооруженных сил, приводит слова контр-адмирала РИА Новости.

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