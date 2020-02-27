Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

В то же время, Анкара продолжает поддерживать боевиков оппозиции

Совместное патрулирование провели в сирийской провинции Хасеке российские и турецкие военнослужащие. Как сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев, операция прошла в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании.

В то же время, другие положения принятого 22 октября 2019 года меморандума Анкарой не соблюдаются, отметил Журавлев. По данным контр-адмирала, Турция продолжает поддерживать незаконные бандформирования в идлибской зоне деэскалации. Анкара помогает бандитам артиллерией и ударной беспилотной авиацией.

Глава ЦПВС также рассказал, что 25 февраля ПВО Сирии уничтожила многоцелевой беспилотный летательный аппарат ВС Турции "Анка". Он не только нарушил государственную границу, но и готовился нанести удар по позициям сирийских вооруженных сил, приводит слова контр-адмирала РИА Новости.

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