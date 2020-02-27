Путин наградил орденами Юрия Антонова и Ирину Муравьеву

Кто еще удостоен наград?

Владимир Путин подписал Указ о награждениях орденами и медалями видных деятелей науки, культуры, экономики. Ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени удостоен президент Московского университета геодезии и картографии, лётчик-космонавт, академик Виктор Савиных, передает "ТВ Центр".

Орден "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени будет вручён художественному руководителю Московского цыганского театра "Ромэн" Николаю Сличенко. Орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени присуждён певцу и композитору Юрию Антонову, а также актрисам Малого театра Ирине Муравьёвой и Лилии Юдиной.

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