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Путин наградил орденами Юрия Антонова и Ирину Муравьеву

22:30
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Кто еще удостоен наград?

Владимир Путин подписал Указ о награждениях орденами и медалями видных деятелей науки, культуры, экономики. Ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени удостоен президент Московского университета геодезии и картографии, лётчик-космонавт, академик Виктор Савиных, передает "ТВ Центр".

Орден "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени будет вручён художественному руководителю Московского цыганского театра "Ромэн" Николаю Сличенко. Орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени присуждён певцу и композитору Юрию Антонову, а также актрисам Малого театра Ирине Муравьёвой и Лилии Юдиной.

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