"У нас с Китаем не религия": что означает дружба Москвы и Пекина

Эксперт объяснил, в чем суть хороших отношений Китая и России

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили внешнюю политику России, в том числе российско-китайские отношения. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

"Самый страшный сон американцев и их союзников – это военный союз России и Китая. В настоящий момент это не стоит на повестке дня, но мы партнеры и доверие между странами укрепляется… Для украинцев НАТО – это как вера в Бога. У нас с Китаем – не религия. Это прагматизм, интерес, построенный на увеличении доверия. И в том числе против кого дружим", - сказал эксперт.

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