Джеки Чан обратился к народу после сообщений о заражении коронавирусом

Актер поблагодарил всех за заботу

Вирус косит самых несгибаемых! Знаменитый Джеки Чан, которому ни пуля, ни дубина не страшны, угодил в больницу. Чан стал первой звездой Голливуда, подхватившей коронавирус, сообщает американское издание Hola.

Всему виной – светские вечеринки. На одной из них, в Гонконге, собрались 60 человек, и Джеки позвали, как вдруг одному из гостей стало дурно – все симптомы страшной болезни. И тусовщиков на всякий случай отправили на карантин.

А ведь любимец миллионов Джеки только пообещал миллион юаней тому, кто изобретет лекарство от смертельного недуга, как сам оказался на больничной койке. Поклонники встревожились, как все нелепо:

- Вот что значит светлый человек. Переживают за него люди и гуглокарты смотрят. Вот реально за него запереживал после прочтения заголовка. - Джеки, держись! Хороший актер.

Актер, получивший на съемках почти 3 тысячи травм, несколько сотрясений мозга, частично потерявший слух, переломавший почти все кости, чуть не утонувший в прошлом году на съемках нового фильма, казалось, смеялся над любой смертельной опасностью. Но оказался между жизнью и смертью из-за какого-то вируса.

Тревогу вызвали и сообщения о том, что от коронавируса погибают в основном пожилые люди. А Джеки Чану уже 65. Шум по всему миру начался такой, что актер решил выйти на связь с поклонниками через инстаграм.

"Спасибо за заботу всем! Я в целости и сохранности, абсолютно здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не в карантине. Надеюсь, что вы все тоже в безопасности и здоровы", - написал он.

Пост собрал более полумиллиона лайков. Поклонники выдохнули. Так что в действительности все не так, как на самом деле.

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