В Сирии боевики оставили базу с казармой, тюрьмой и складами оружия

Военные приступили к разминированию территории

Сирийские военные приступили к разминированию недавно освобождённого от террористов посёлка Улем в пригороде Алеппо. После того, как район захватили боевики, дома здесь превратились в казармы, в других зданиях разместили тюрьмы для местных жителей. Отступая, бандиты оставили склады с оружием и боеприпасами, большая часть которых - иностранного производства.

Около въезда в поселок Улем, на окраине Алеппо - трофейная бронетехника, захваченная сирийскими солдатами. Еще неделю назад эти машины стояли на передовой. И вели огонь по наступающим правительственным войскам.

Боевики научились использовать и подбитую бронетехнику. Например, если у танка была повреждена пушка, но сохранилась ходовая, такой танк минировали и использовали, как джихад-мобиль. А если пушка целая, но ходовая неисправна, танк просто закапывали в грунт, и он превращался в мощный, бронированный дот.

Технику, какую возможно, отремонтируют и отправят на фронт. Под Идлиб, где боевики пытаются прорваться к стратегически важной трассе М-5.

До войны обитатели Улема - высший свет Алеппо, в том числе финансисты, бизнесмены, банкиры, и подумать не могли, что в их поселке будут разъезжать не элитные авто, а бронетехника. А в дорогих коттеджах поселятся террористы. Солдаты сразу предупредили. Поселок не разминирован. Заходить опасно. Убеждаемся в этом в первом же дворе- готовые к выстрелам артиллерийские и реактивные снаряды. Все иностранные. Рядом - целый склад.

Сколько здесь боеприпасов, даже представить трудно. Комната в длину - 15 метров. И столько же в ширину. И везде ящики с маркировкой - мины калибра 120 миллиметров. Сделаны в Турции. Как и почти все, что бросили террористы. От продуктов до экипировки.

Боевики не успели убрать даже машинку для стрижки волос. Очевидно, говорят солдаты, кто-то оставался в поселке после того, как его окружила армия. И сбрив бороду, рассчитывал просочиться через блокпосты.

В мастерской боевики ремонтировали свою технику и одновременно готовились к новым нападениям. Разобранная гаубица находилась в кузове грузового автомобиля. Тубус -122 миллиметра - специально для снаряжения артиллерийских снарядов.

На полу - еще десятки таких же. В поселке у боевиков был и свой тренировочный лагерь. Открытый специально для рекрутов.

"Здесь готовили в основном новобранцев, но были и опытные боевики, приходили тренироваться, руководили всем турецкие инструкторы", - рассказал офицер армии САР Абдель Карим.

Была у террористов и своя тюрьма. 80-летний Аднан аль Хассан - сегодня единственный житель Улема. И возможно единственный узник, кто остался в живых. Говорит, неоднократно били. Обвиняли в пособничестве властям. Но доказать ничего не смогли и отпустили. Что с остальными - неизвестно.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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