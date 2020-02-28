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Сирия нанесла авиаудар по турецким военным в Идлибе

08:21
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Погибли 33 человека

На турецко-сирийской границе произошло резкое обострение ситуации. В Анкаре заявили, что их войска попали под обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Погибли 33 турецких военных. В ответ ударам как с воздуха, так и с земли подвергся сирийский конвой.

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Турецкие власти провели экстренное заседание Совбеза, которое продолжалось шесть часов. Одним из его итогов стало решение не сдерживать потоки сирийских беженцев в Европу. В российском Центре по примирению враждующих сторон отметили, что турецкая сторона не выполняет ряд достигнутых в Сочи договорённостей по примирению в Идлибской зоне деэскалации, передает "ТВ Центр".

Как отметили ранее в нашем МИДе, речь идёт о выполнении условий по размежеванию оппозиции и террористов. Такая позиция может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта - подчеркнул постояный представитель России при ООН - Василий Небензя во время заседания Совета безопасности.

"Единственным долгосрочным решением проблемы Идлиба, да и, откровенно говоря, всей Сирии, станет окончательное и бесповоротное изгнание из этой страны террористов. Не надо нам говорить, что мы преувеличиваем проблему… Доклад генсекретаря внятно разъясняет, с кем некоторые члены Совета пытаются заигрывать. Я цитирую документ: "убийства, похищения, задержания, пытки, публичные казни мирных жителей, журналистов, общественных деятелей и медработников, запреты на публичные собрания и препятствование выходу гражданских лиц в безопасные зоны", - сказал постпред России в ООН Василий Небензя.

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