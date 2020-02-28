ВОЗ похвалила Россию за меры против коронавируса

В стране принимают правильные меры по контролю за распространением инфекции

Теперь о ситуации с коронавирусом. Власти Китая зафиксировали за сутки 327 новых случаев заболевания, 44 человека скончались. Общее число инфицированных приближается к 79 тысячам.

Растет и число заболевших за пределами КНР. О первых случаях сообщили Белоруссия, Нидерланды, Литва, Нигерия и Северная Ирландия. Между тем, в пятницу в России начинает действовать ограничение на авиасообщение с Ираном. Перелёты будут выполнять две авиакомпании: "Аэрофлот" и иранский перевозчик. Отправлять и принимать рейсы, как и в случае с китайскими маршрутами, будут только в терминале F "Шереметьево".

Глава Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что, коронавирус обладает потенциалом пандемии. При этом он отметил, что правильные меры по контролю за распространением инфекции дают позитивные результаты. В частности, он привёл в пример Россию.

"Если действовать агрессивно сейчас, можно сдержать этот вирус. Можно предотвратить распространение болезни и спасти жизни. Есть несколько стран, из которых не поступало сообщений о случаях заболевания уже больше двух недель — это Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Каждая из этих стран показывает, что активные, заблаговременные меры могут предотвратить распространение коронавируса", - заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

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