Опубликовано видео крупного ДТП с участием трамвая в Самаре

Вагон сошел с рельсов и влетел в автомобили

В Самаре произошло крупное ДТП с участием трамвая. На большой скорости он не вписался в поворот, сошёл с рельсов и рухнул на припаркованные автомобили. Видео разместили в соцсетях горожане.

Никто не пострадал, но пять машин серьёзно повреждены. Как выяснилось, вагон был пустой, им никто не управлял. Водитель чуть ранее, заметив на путях посторонний предмет, высадила всех пассажиров и сама вышла из кабины посмотреть, что находится на рельсах. В этот момент трамвай и покатился под уклон. Городские власти пообещали, что ущерб автовладельцам будет возмещён.

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