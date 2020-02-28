ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео крупного ДТП с участием трамвая в Самаре

09:24
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Вагон сошел с рельсов и влетел в автомобили

В Самаре произошло крупное ДТП с участием трамвая.  На большой скорости он не вписался в поворот, сошёл с рельсов и рухнул на припаркованные автомобили. Видео разместили в соцсетях горожане.

Никто не пострадал, но пять машин серьёзно повреждены. Как выяснилось, вагон был пустой, им никто не управлял.  Водитель чуть ранее, заметив на путях посторонний предмет, высадила всех пассажиров и сама вышла из кабины посмотреть, что находится на рельсах. В этот момент трамвай и покатился под уклон.  Городские власти пообещали, что ущерб автовладельцам будет возмещён.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
ДТП с участием трамвая в Самаре
ДТП с участием трамвая в Самаре
ДТП с участием трамвая в Самаре
ДТП с участием трамвая в Самаре
ДТП с участием трамвая в Самаре
ДТП с участием трамвая в Самаре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.