Аномальное тепло придет в Россию в начале марта

Морозы остались позади

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал об аномально теплой погоде, которая установится в России в начале марта.

В Тульской, Калужской и Рязанской областях температура воздуха превысит климатическую норму на 7-10 градусов. На такой же отметке будут держаться столбики термометров в Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях.

Как отметил Юрий Варакин, в первые пять дней весны в столичном регионе не ожидается похолодания. В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях температура превысит норму на 5-6 градусов.

Температурные аномалии грядут в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, а также на юге Архангельской области и на западе Коми. Там будет на 4-5 градусов теплее нормы.

"Дальше у нас на 3-4 градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская (область) и так далее. У нас везде превышение. Температура будет превышать норму на 8 градусов в Ростовской и Астраханской областях", - цитирует Варакина РИА Новости.

В Ямало-Ненецком автономном округе, на Таймыре и в Ханты-Мансийском округе температура превысит норму на 8-12 градусов.

"Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на 8-10 градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов", - сказал синоптик.

На 2 градуса теплее обычного будет в Амурской и Иркутской областях, на юге Приморского края, а также в Забайкалье и Бурятии.

По словам Юрия Варакина, в первой половине марта холодный воздух может вернуться в Приволжский федеральный округ, Кировскую область, Коми, Удмуртию и Пермский край. "Здесь возможны понижения температуры до 10-15 градусов, но сильных морозов мы не увидим", - предсказал Варакин.

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