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Нанесен серьезный вред: Китай облучил лазером самолет-разведчик США

08:26
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Инцидент произошел в Тихом океане

Китайский эсминец заметил в небе над Тихим океаном американский самолет-разведчик P-8A Poseidon и попытался препятствовать его полету. Инцидент произошел к западу от острова Гуам.

Как говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США, Китай направил на разведывательный борт лазер, который не виден невооруженным глазом. Однако излучение было зафиксировано датчиком Poseidon, передает ТАСС.

ВМС США отмечают, что их самолет совершал патрулирование в соответствии с международными нормами, а действия Китая называют "небезопасными и непрофессиональными". Якобы лазер такого класса мог причинить серьезный ущерб корабельным и авиационным системам, а также вреден для летного экипажа и моряков.

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