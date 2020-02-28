Водянова пригласила на свою свадьбу примерно 300 гостей

Французы привыкли к масштабным торжествам

Модель Наталья Водянова и бизнесмен Антуан Арно пригласили на свадьбу около 300 человек. Торжественное мероприятие, по словам Водяновой, состоится "совсем скоро", однако точную дату возлюбленные пока держат в секрете.

"Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно признаться, во Франции привыкли к торжествам помасштабнее, поэтому точно найдутся люди, которые назовут нашу церемонию довольно скромной", - рассказала Наталья Водянова в интервью испанскому журналу Elle.

28 февраля Наталья Водянова и Антуан Арно отмечают годовщину со дня помолвки. Они начали встречаться в 2011 году, но предложение руки и сердца француз сделал только в прошлом году. Кстати, специально для этого он выучил несколько русских слов. 1 января этого года стало известно, что Водянова и Арно решили пожениться.

38-летняя красавица призналась, что сейчас ее мысли заняты не только предстоящей свадьбой. "Я хочу, чтобы мои дети были здоровы. Чтобы старший сын Лукас поступил в тот университет, в который он хочет", - поделилась Водянова.

После свадьбы модель мечтает больше времени уделять своим увлечениям. К примеру, она хочет больше читать и попробовать себя в роли писателя. Правда, пока знаменитость еще не определилась с темой своего произведения.

Напомним, от первого брака у Водяновой остались трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Антуану Арно она подарила сыновей Максима и Романа.

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