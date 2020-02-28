"Я в это просто не верила": 16-летняя дочь Малафеева впервые рассказала о трагической гибели мамы

Жена голкипера разбилась в ДТП

16-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения дала интервью порталу Sport24. Девочка рассказала, как пережила смерть матери.

"Тогда мне было 7 лет. Первое время я в это просто не верила, вообще не могла это представить. Мне было это очень сложно принять", - призналась Ксения.

По словам девочки, несколько недель после трагедии она не могла ничего делать. "Я вообще не убирала в своей комнате, ни с кем не общалась — ни с бабушкой, ни с папой… Ушла в себя. Мама была для меня самым близким человеком, я всегда была с ней. Я просто не могла представить такое", - поделилась дочь экс-вратаря.

Через несколько лет Ксения решила мысли о маме убрать как можно дальше. "Был период, года три, когда я вообще о ней не вспоминала. Я не видела в этом смысла, потому что… Ну а что я изменю?!" - честно сказала она.

Взрослея девочка стала еще больше скучать по родному человеку, которого потеряла навсегда. "Последние полгода я начала очень часто задумываться о своей маме. Я очень хотела бы, чтобы у меня была родная мама. Именно сейчас у меня такой возраст, когда хочется задать ей всякие вопросы, на которые сможет дать ответ только она. В последнее время мне так грустно", — посетовала Ксения.

Напомним, первая жена экс-голкипера "Зенита" Марина Малафеева трагически погибла 17 марта 2011 года в автомобильной аварии. Она не справилась с управлением Bentley на сложном участке дороги.

От первого брака с Мариной у Вячеслава остались двое детей: дочь Ксения (2003 года рождения) и сын Максим (2006 года рождения).

Уже к октябрю 2011 года вратарь "Зенита" несколько месяцев встречался с Екатериной Комяковой. 23-летняя на тот момент девушка танцевала и "зажигала" на всех матчах баскетбольного "Спартака" и хоккейного СКА, а вместе с этим являлась участницей электронного дуэта Dj Dolls. Малафеев познакомился со своей избранницей в ночном клубе. В декабре 2012 года они сыграли свадьбу.

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