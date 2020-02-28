Что категорически нельзя делать в Прощеное воскресенье

На носу Великой пост

1 марта православные россияне встретят Прощеное воскресенье - последний день Масленицы, за которым наступает Великий пост.

На седьмой день Масленичной недели принято сжигать соломенную куклу, устраивать семейное застолье и просить друг у друга прощения. "Бог простит, и я прощаю" - такую фразу обычно говорят в ответ на просьбу о прощении.

"В Прощеное воскресенье надо чистосердечно и искренне просить прощения, - рассказал "Вечерней Москве" священник Филипп Ильяшенко. - Начинать торг и выяснять, что нужно сделать, чтобы приобрести прощение, нельзя. Если мы не понимаем, за что он просит прощения, то лучше не уточнять деталей".

Как и в другие христианские праздники, в Прощеное воскресенье следует соблюдать ряд запретов. 1 марта нельзя ссориться, злиться, утаивать обиду, сквернословить и тем более пускать в ход кулаки. Желательно не повышать голос на родных и не думать о плохом, чтобы в Великий пост войти с легким сердцем, не отягощенным гневом.

На седьмой день Масленицы запрещено работать по дому. Стирку, глажку, уборку, рукоделие лучше перенести на потом. Тяжелая работа во дворе тоже под запретом. Но при этом разрешено готовить еду и ухаживать за домашними животными.

В Прощеное воскресенье нежелательно ходить грязным и неумытым. Вместе с душой у человека должно очиститься и тело. На праздник рекомендуется надеть новую или хотя бы просто чистую одежду.

Ограничения в еде вступают в силу уже 1 марта. В этот день нельзя есть мясо и животный жир. Зато сливочное масло еще не под запретом. Категорически запрещено употреблять алкоголь.

Суеверные люди стараются не выходить из дома после захода солнца. Считается, что вечером в Прощеное воскресенье умершие родственники навещают живых. Специально для них на столе оставляют кашу и блины. В народе верят, что если духам не понравится угощение, то семья останется без защиты от несчастий.

Видео: где отметить Масленицу в Москве

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