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В Минобороны России рассказали, как турецкие военные попали под удар в Сирии

09:44
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Целью САР были террористы

Авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли 33 турецких военных, был нанесен армией САР по целям террористов.

Сирия нанесла авиаудар по турецким военным в Идлибе
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Как говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в ТВЦ.RU, накануне представители российского Центра примирения враждующих сторон запрашивали у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений ВС, находящихся рядом с районами боевых действий террористов.

Несмотря на это, 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие. Согласно переданным турецкой стороной координатам, никаких подразделений турецких ВС в районе населенного пункта Бехун не было.

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российская сторона сделала все возможное, чтобы Сирия прекратила огонь. Военные эвакуировали в Турцию всех погибших и пострадавших.

В российском оборонном ведомстве отметили, что авиация ВКС России в районе населенного пункта Бехун не применялась.

Турецкие власти ранее провели экстренное совещание по вопросам безопасности, которое продолжалось 6 часов. Одним из его итогов стало решение продолжить наращивать военное присутствие в Идлибе. На что в российском Центре по примирению враждующих сторон отметили, что турецкая сторона не выполняет ряд достигнутых в Сочи договорённостей по примирению в Идлибской зоне деэскалации.

Как ранее напомнили в нашем МИД, речь идёт о выполнении условий по размежеванию оппозиции и террористов. Это может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта, подчеркнул постояный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности.

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