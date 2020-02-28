"Русское *****": американский автор детективов грязно обругал роман Достоевского

Писатель не смог дочитать до конца произведение

Автор детективных романов Джеймс Эллрой в грубой форме высказался о произведении Федора Достоевского "Преступление и наказание". Романист разразился ругательствами во время интервью испанской газете El País.

По словам американца, он не может читать социально-философский роман Федора Михайловича, хоть и пытался. "Всякий раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: "О, чувак, нет. Не могу читать это русское говно. Это не для меня", - заявил писатель.

Джеймсу Эллрою 71 год. Он прославился благодаря детективным романам "Секреты Лос-Анджелеса" и "Черная орхидея", последний основан на реальных событиях убийства актрисы Элизабет Шорт. По мотивам его книг был снят ряд фильмов. За свои романы Эллрой прозван "Демонический пес американского детектива".

"Преступление и наказание" - социально-философский роман Федора Достоевского, над которым он работал в 1865—1866 годах. Произведение оказало значительное влияние на мировую культуру.

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